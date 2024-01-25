У Пентагона нет данных о наличии концентрата урана на бывшей базе ВС США в Узбекистане

Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх пообещала прокомментировать эту тему позже

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Пентагон не располагает какими-либо данными, что на бывшей базе ВС США Карши-Ханабад (также известна как К-2) в Узбекистане находился желтый кек (концентрат урановой руды - прим. ТАСС), который мог стать причиной заболевания раком у некоторых проходивших на ней службу американских солдат. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Нам неизвестно о каких-либо исследованиях или отчетах, подтверждающих наличие желтого кека на объектах К-2", - сказала она. Сингх не стала отвечать на дополнительные вопросы, но пообещала прокомментировать эту тему позже.

Ранее телеканал CBS сообщил, что несколько военнослужащих ВС США, которые проходили службу на базе К-2, могли заболеть раком и другими тяжелыми болезнями по причине того, что на объекте находился концентрат урановой руды, но так как Пентагон не признает это, они не могут получить положенные им выплаты по потере здоровья. По данным телеканала, заболеть могли порядка 2 тыс. военных.

Части ВС США были расквартированы на авиабазе Карши-Ханабад с 2001 по 2005 годы.