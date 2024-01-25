Премьер Палестины надеется, что решение суда ООН остановит войну в секторе Газа

Мухаммед Штайе также ожидает, что суд организации примет меры для обеспечения быстрой доставки гуманитарной помощи в анклав

РАБАТ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе надеется, что ожидающееся 26 января решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю будет включать немедленные меры по прекращению военных действий еврейского государства в секторе Газа.

Штайе выразил "надежду, что завтрашнее решение Международного суда ООН по делу о геноциде в Газе, возбужденному по инициативе ЮАР, будет включать немедленные меры по прекращению продолжающейся 111 дней израильской геноцидной войны в секторе Газа", сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Он также ожидает, что суд ООН "примет меры для обеспечения быстрой доставки гуманитарной помощи для спасения тех, кто страдает от голода, ранений, болезней и сталкивается с медленной угрозой смерти в секторе Газа".

"Мы ожидаем, что суд возьмет на себя юридическую и гуманитарную ответственность перед международным сообществом в свете беспрецедентного геноцида, который переживает наш народ со времен Второй мировой войны. Мы ожидаем, что суд продолжит расследование геноцида Израиля против нашего народа в секторе Газа", - подытожил Штайе.

Южноафриканский иск

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции.

Международный суд ООН заявил, что назначил на 26 января оглашение решения о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде в секторе Газа.

Обострение ситуации

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.