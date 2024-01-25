СМИ: начиненный взрывчаткой БПЛА атаковал военную базу сил коалиции на западе Ирака

Информация о жертвах не поступала, уточняет портал Shafaq News

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Беспилотник нанес удар по базе Айн-эль-Асад, принадлежащей силам международной коалиции во главе с США и расположенной в провинции Анбар на западе Ирака. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник.

По его данным, БПЛА был начинен взрывчаткой. Предполагается, что его запустили сторонники незаконных вооруженных формирований. Информации о жертвах и причиненном ущербе пока не приводится.

Ранее управление по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана проинформировало, что начиненный взрывчаткой беспилотник был сбит недалеко от базы, принадлежащей силам международной коалиции во главе с США, в районе административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль, который находится на севере Ирака.