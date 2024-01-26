Сессия парламента Японии открывается на фоне скандала в правящей партии

Ключевым вопросом обсуждения в ходе дебатов станет обеспечение работ по восстановлению в районах, пострадавших от серии мощных землетрясений в префектуре Исикава

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Очередная сессия парламента Японии открывается на фоне продолжающегося скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии. Оппозиция, как ожидается, воспользуется возможностью потребовать ответов от правительства и усилит давление по вопросу о политических фондах.

Ключевым вопросом обсуждения в ходе дебатов станет обеспечение работ по восстановлению в районах, пострадавших от серии мощных землетрясений в префектуре Исикава. С учетом средств, которые пойдут на эти цели, в марте планируется принять бюджет на 2024 финансовый год, который в Японии начинается 1 апреля.

В общей сложности в ходе сессии планируется внести на рассмотрение 58 законопроектов, в том числе о системе допусков к чувствительной с точки зрения экономической безопасности информации.

В продолжение темы скандала вокруг политических фондов, как ожидается, интенсивные дебаты будут вестись на тему поправок к законодательству о финансировании политической деятельности. Этой теме, в частности, будут посвящены прения в ключевых бюджетных комитетах обеих палат парламента 29 января.

Традиционная речь премьер-министра, в отличие от привычного регламента, запланирована на 30 января, то есть уже после начала парламентских дебатов. Помимо главы правительства Фумио Кисиды, с программными речами выступят, как ожидается, глава МИД Ёко Камикава, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по восстановлению экономики Ёситака Синдо.

Регулярная сессия парламента Японии продлится 150 дней и завершится 23 июня, если не будет принято решение о продлении ее работы. Помимо нее, в Японии обычно проводятся несколько внеочередных сессий, сроки которых согласовываются правительством и партиями. Они проводятся в том числе с целью принятия дополнительного бюджета.