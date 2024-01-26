Глава МАГАТЭ сравнил угрозу отключения электроснабжения ЗАЭС с Чернобылем

Рафаэль Гросси указал, что станция подключена к двум внешним линиям питания, а в случае их отключения полагается только на дизельные генераторы

ООН, 26 января. /ТАСС/. Утрата электроснабжения на Запорожской АЭС чревата отключением систем охлаждения реакторов и выбросом радиоактивного материала. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси журналистам по итогам брифинга о ситуации на станции для Совета Безопасности ООН.

"Температура достигает сотен градусов, защитные системы реактора разрушаются. Радиоактивный материал попадает в атмосферу. Это произошло в Чернобыле, там также был взрыв. Это также произошло в Фукусиме, когда после землетрясения произошло цунами, и запасные дизельные генераторы исчезли", - сказал он.

Гросси отметил, что именно поэтому он всегда акцентирует внимание на важности энергоснабжения станции. Глава МАГАТЭ указал, что станция подключена к двум внешним линиям питания, а в случае их отключения полагается на дизельные генераторы. "Мы ходим по очень тонкому льду", - сказал он.

За последние два года станция восемь раз столкнулась с утратой внешнего электроснабжения.