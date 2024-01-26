Правящая партия Венесуэлы выдвинет Мадуро кандидатом на президентских выборах

Венесуэльский лидер пока не подтвердил свое участие в выборах главы государства

КАРАКАС, 26 января. /ТАСС/. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) выдвинет кандидатом на предстоящие во второй половине 2024 года президентские выборы действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил в четверг председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес на пленарном заседании во время дебатов о заговорах ультраправой оппозиции по дестабилизации ситуации в стране и убийству главы государства.

"Мы виновны в том, что не приняли, не допустили, не раскрыли, не разобрали планы, направленные на убийство президента, который также является нашим кандидатом", - сказал Родригес, чье выступление транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

Первый заместитель председателя ЕСПВ Диосдадо Кабельо ранее неоднократно заявлял, что Мадуро будет кандидатом от правящей партии на президентских выборах в 2024 году. Вместе с тем президент пока не подтвердил свое участие в выборах главы государства.