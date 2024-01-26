СМИ: израильские военные перекрыли дороги в Иерихон

Это привело к значительным заторам, сообщает агентство WAFA

ДУБАЙ, 26 января. /ТАСС/. Израильские силы заблокировали дороги в город Иерихон на востоке Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Его источники утверждают, что израильские военные перекрыли как въезды, так и выезды из города, что привело к значительным заторам на дорогах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.