В Белом доме Клинтона называли Ельцина "самым важным иностранным коллегой" президента

Экс-помощник бывшего американского лидера по национальной безопасности Энтони Лейк также подчеркивал необходимость подтвердить "тесное российско-американское партнерство", свидетельствуют рассекреченные документы правительства Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Экс-помощник американского лидера по национальной безопасности Энтони Лейк (1993-1997) называл бывшего российского президента Бориса Ельцина "самым важным иностранным коллегой" Билла Клинтона. Об этом говорится в рассекреченных документах правительства США, обнародованных в четверг американской общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона.

"Вам и Ельцину предстоит решить несколько сложных вопросов, которые привнесли новые вызовы в наши отношения буквально за последние несколько месяцев. Ельцин, пожалуй, ваш самый важный иностранный коллега, поддержка реформ в России остается в числе приоритетов вашей внешней политики, в этом направлении достигнут большой прогресс в первый год вашего пребывания на посту президента", - написал Лейк 31 декабря 1993 года в меморандуме для Клинтона, который в январе 1994 года отправился Москву на российско-американский саммит.

"Вместе с Ельциным вы положили начало новой эре сотрудничества во внешней политике, в укреплении нашей безопасности и улучшении связей по линии вооруженных сил", - считает экс-советник главы государства. Он подчеркивал необходимость подтвердить "тесное российско-американское партнерство, основанное на приверженности России демократическим политическим и рыночным реформам". "Мы считаем, что можем продолжать тесное сотрудничество с Россией для продвижения наших многочисленных национальных и глобальных интересов. Но это будет нелегкая задача. Она требует упорства, значительного дипломатического мастерства и творческого подхода", - добавил Лейк.

Об экономике России

Он предупреждал Клинтона, что российские реформы сталкиваются с критикой, согласно которой "средние россияне" живут "хуже, чем когда СССР распался два года назад". Таким образом, по мнению экс-помощника президента, США должны поощрить Ельцина к продолжению приватизации и реформ при понимании необходимости "более целевых социальных инвестиций", хотя Вашингтон не может их разрабатывать или полностью финансировать, "это, безусловно, работа России".

В опубликованных документах также отмечается, что команда Клинтона считала проходящие в стране экономические реформы слишком суровыми по отношению к российскому народу.

О сфере безопасности и интеграции

Лейк рекомендует экс-президенту США "подчеркнуть в Москве в частном порядке и публично неизменную, сильную американскую поддержку экономических реформ и развития демократической политической системы", а также "добиваться согласия Ельцина на продолжение исторического процесса экономической и политической интеграции России с Западом". "Мы работаем над тем, чтобы Ельцин сказал "да" на предложение "Партнерство ради мира", которое вы привезете со встречи НАТО в Брюсселе. Важно, чтобы он понял, что это критически важно для долгосрочной миссии по интеграции современной России в Запад. Также важно, чтобы он понял, что Россия должна придерживаться важных международных норм во внешней политике, чтобы поддерживать хорошие отношения с США и другими странами", - написал бывший советник американского лидера. Речь идет о программе "Партнерство ради мира" по двухстороннему военному сотрудничеству НАТО со странами, не являющимися членами альянса, которая была начата в 1994 году по инициативе США.

Центральной темой саммита в сфере безопасности Лейк назвал "попытку работать с Россией и Украиной над заключением соглашения, которое приведет к выводу и утилизации всех стратегических ядерных вооружений на Украине". "Успешное проведение этих переговоров стало бы венцом саммита, победой вашей политики нераспространения [ядерного оружия в мире] и мощным публичным символом готовности России к честному сотрудничеству со своим важнейшим соседом", - заключил экс-помощник.