СМИ: в Анкаре видят стремление США покинуть не только Сирию, но и Ближний Восток

По информации Foreign Policy, Белый дом больше не заинтересован в американской миссии на сирийской территории, которую "считает ненужной"

СТАМБУЛ, 26 января. /ТАСС/. Власти Турции с осторожностью относятся к сообщениям о планах вывода американского контингента из Сирии. При этом в Анкаре видят тенденцию стремления США уйти не только из Сирии, но также из Ближнего Востока в целом, пишет газета Hürriyet.

Журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники в Госдепартаменте и Пентагоне, сообщил на этой неделе, что Белый дом больше не заинтересован в миссии США в Сирии, которую "считает ненужной". В администрации США, по утверждению издания, ведется обсуждение, когда и каким образом могут быть выведены войска, хотя окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Белый дом впоследствии опроверг эту информацию в комментарии телеканалу Al Arabiya.

К сообщениям о планах вывода США войск из региона следует относиться сдержанно, не видя официальных заявлений и конкретных шагов, пишет турецкое издание со ссылкой на источники в Минобороны республики. В то же время известно, что США находятся в таких поисках, отмечает Hürriyet. "Америка осознала, что втянута в ближневосточное болото Израилем и Ираном, что оказанием безоговорочной поддержки Израилю, особенно после нападения ХАМАС на Израиль, попала в ловушку. Этот процесс начал распространяться на территорию от Красного моря до Пакистана. В связи с этим в США начали искать решение [проблемы]", - пишет обозреватель газеты Абдулкадир Сельви.

Власти Турции неоднократно обвиняли США в покровительстве и оказании поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) и ее сирийскому ответвлению - "Силам народной самообороны" (СНС), боевики которых совершают нападения на турецких военных на севере Сирии и Ирака. В Анкаре заявляют, что такая политика противоречит союзническим отношениям между США и Турцией.

Власти Турции называют РПК и СНС основными угрозами национальной безопасности. Турецкая армия с 2015 года периодически проводит на севере Сирии операции против курдских боевиков и держит крупную группировку на границе с этой страной.

В новость внесена правка (08:56 мск) - передается с уточнением в цитате в третьем абзаце, верно - после нападения ХАМАС на Израиль.