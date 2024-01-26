ЕС может лишить Венгрию права голоса в случае продолжения блокировки помощи Украине

Государства сообщества могут приостановить право голоса страны-члена, а также "применить иные ограничения в отношении ее прав", если будет установлено, что она "серьезно нарушает основополагающие принципы" ЕС, отмечает газета Politico

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен лишить Венгрию права голоса, если премьер-министр страны Виктор Орбан будет продолжать блокировать помощь Украине. Об этом сообщила газета Politico.

"Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение (о бюджете ЕС и выделении €50 млрд для Украины - прим. ТАСС) на февральском саммите, использование седьмой статьи для лишения Венгрии права голоса может стать допустимым вариантом", - приводит издание слова источника из числа дипломатов стран сообщества. Уточняется, что в этой статье Договора о Европейском Союзе речь идет о том, что государства сообщества могут приостановить право голоса страны-члена, а также "применить иные ограничения в отношении ее прав", если будет установлено, что она "серьезно нарушает основополагающие принципы" ЕС.

В Брюсселе понимают, что без финансовой помощи ЕС работа украинских государственных органов невозможна, утверждает газета. Положение Киева осложняется и тем, что Вашингтон "все более неохотно" выделяет деньги на нужды Украины.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет снова обсуждаться лидерами стран сообщества на саммите в бельгийской столице 1 февраля.