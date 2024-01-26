В Италии заявили о готовности взять на себя командование миссией в Красном море

Министр обороны страны Гуидо Крозетто отметил, что финансово обеспечить осуществление такой миссии непросто

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто уверен, что Италия готова возглавить европейскую миссию в Красном море.

"Если нас попросят, мы примем на себя командование [европейской миссией по обеспечению безопасности судоходства в Красном море], у нас есть подготовка, если ее захотят возглавить французы, тоже хорошо. Важно, чтобы эта миссия появилась как можно быстрее, чтобы обеспечить безопасность торговых судов и наших экономик, а также защищать международное право", - сказал Крозетто в интервью газете Corriere della Sera. По его мнению, хуситы, имеющие собственное военное производство, опаснее ХАМАС и "Хезболлах". "Мы, не наше правительство, другое, прекратили поставки оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, когда они боролись с хуситами. И сейчас платим за последствия", - посетовал Крозетто.

При этом он признал, что финансово обеспечить осуществление такой миссии непросто. Крозетто пожаловался, что унаследовал от предшественников вооруженные силы, которые "не должны были никого защищать ни от какой атаки". "Все нужно менять, включая правила и полномочия моего министерства, чтобы у него были возможности эффективно обеспечивать защиту страны. Многие не хотят понимать, что без эффективной обороны не будет ни свободного образования, ни свободной торговли, ни демократии", - продолжил он.

Министр добавил, что собирается предложить законопроект о создании национального резерва вооруженных сил, как в Швейцарии и Израиле, "который может быть задействован в самых серьезных и опасных ситуациях".

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. Как ранее заявил Пентагон, с середины ноября 2023 года йеменские мятежники атаковали несколько десятков гражданских судов, а также кораблей. США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.

Ранее в ЕС обсуждалось укрепление и расширение существующих миссий в регионе. Как пояснял министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, новая миссия должна иметь полномочия "военных действий" для обеспечения безопасности судоходства. В частности, планируется сбивать запускаемые хуситами беспилотники и ракеты, но не предполагается затрагивать территорию Йемена.