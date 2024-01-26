Военные летчики Швейцарии и стран НАТО проведут тренировку в Испании

Целью учений Tactical Leadership Programme является "укрепление обороноспособности швейцарской армии посредством международного сотрудничества"

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Пилоты ВВС Швейцарии проведут с 26 января по 9 февраля на пяти самолетах F/A-18 тренировку в Альбасете вместе с военными летчиками стран Североатлантического альянса - Греции, Испании, Италии, Франции и Чехии. Берн участвует в этих учениях в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", а также на основе двустороннего соглашения с Мадридом, сообщило швейцарское правительство.

Целью учений Tactical Leadership Programme (TLP 241) является "укрепление обороноспособности швейцарской армии посредством международного сотрудничества", говорится в сообщении. Подчеркивается, что в Испании швейцарские пилоты "будут тренировать свои знания и навыки в области многонациональной противовоздушной обороны на пяти самолетах F/A-18" с целью "сравнить системы швейцарского F/A-18 с самолетами стран-партнеров, проверить их совместимость и обменяться опытом". В Испанию отправятся около 36 швейцарских военнослужащих. Всего в учениях будет задействовано более 300 военнослужащих, около 30 боевых самолетов и системы ПВО.

В Берне подчеркнули, что в ходе TLP 241 пилоты будут "тренироваться для выполнения сложных задач", включающих "широкий спектр сценариев, с которыми придется столкнуться летчикам". "Участие Швейцарии осуществляется в рамках программы международного сотрудничества "Партнерство ради мира" и двустороннего соглашения, заключенного с Испанией", - отмечается в сообщении.

В Берне пояснили, что "географические и демографические особенности Швейцарии не позволяют ВВС отрабатывать все возможные сценарии внутри страны". К этим факторам относятся, в частности, малое количество полигонов, ограничения по высоте и скорости, ограниченные графики полетов, интенсивность гражданского воздушного движения над Швейцарией, а также высокая плотность застройки, что предполагает ограничение шумового загрязнения с учетом интересов населения.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.