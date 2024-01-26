В Приднестровье заявили о подготовке Кишиневом репрессий против жителей республики

Министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев отметил, что "Кишинев уже активно использует эту репрессивную норму на общественном, информационном, экспертном уровне"

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Власти Молдавии проводят информационную подготовку к практическому применению "закона о сепаратизме", который позволяет привлечь к уголовной ответственности практически любого жителя Приднестровья. Об этом заявил в интервью телеканалу "Первый приднестровский" министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

По его словам, "Кишинев уже активно использует эту репрессивную норму на общественном, информационном, экспертном уровне". Как считает Игнатьев, "завтра никто не застрахован от того, что Молдова начнет это применять в уголовном плане на практике". "Поэтому, конечно, это дает всем нам основания быть крайне осторожными, осмотрительными и внимательными, находясь на территории соседнего государства", - отметил Игнатьев.

На прошедшей на прошлой неделе встрече с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе он заявил, что представители Приднестровья на переговорах об урегулировании отношений с Кишиневом не посещают территорию Молдавии из-за угрозы санкций за сепаратизм.

Парламент Молдавии принял в феврале прошлого года поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за сепаратизм. Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что эти санкции "сделают представителей Приднестровья более сговорчивыми на переговорах с Кишиневом".

На этой неделе стало известно, что молдавские пограничники получили право не пропускать в Приднестровье жителей непризнанной республики на основании документов, выданных властями Тирасполя. Ранее границу с Приднестровьем закрыла Украина.