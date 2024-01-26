Глава Минфина Франции пообещал штрафовать за нарушение закона о вознаграждении фермеров

Как отметил Брюно Ле Мэр, производители и дистрибьюторы могут быть оштрафованы на сумму в размере 2% от их годового оборота

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Власти Франции намерены штрафовать производителей продовольственных товаров и дистрибьюторов за несоблюдение закона о справедливом вознаграждении для фермеров. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

"Со следующей недели я буду рассылать предписания всем производителям и дистрибьюторам, которые нарушают закон. Я дам им всего несколько дней, чтобы они строго и неукоснительно соблюдали закон", - приводит его слова газета Les Echos.

Министр подчеркнул, что в случае неисполнения закона, призванного обеспечивать справедливые закупочные цены на сельхозпродукцию, производители и дистрибьюторы могут быть оштрафованы на сумму в размере 2% от их годового оборота. Однако, как отмечает издание, в последнее время профессиональные организации все чаще утверждают, что этот закон не соблюдается. Обвинения в первую очередь касаются двух крупных компаний: мирового лидера по производству молочных продуктов Lactalis и Savencia - производителя сыра Caprice des Dieux.

Также Национальная федерация профсоюзов фермеров призывает к ужесточению контроля за дистрибьюторами, которые отказываются повышать цены в соответствии с требованиями промышленных компаний и фермеров, сталкивающихся с ростом себестоимости товаров. Кроме того, по утверждению профсоюза, все больше супермаркетов закупают продукцию в других европейских странах, чтобы обходить требования французского законодательства.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства работников отрасли падением доходов из-за инфляции и расширения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. Также аграрии выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.