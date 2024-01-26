По информации агентства Bloomberg, расследование может еще больше усилить напряженность между правительством Дональда Туска и президентом Анджеем Дудой

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Парламент Польши проведет расследование предполагаемого использования шпионского ПО бывшим правительством. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, законодатели одобрили состав комиссии, которая должна расследовать предполагаемое использование шпионского ПО Pegasus против оппозиционных депутатов. "Эта комиссия покажет, кто находился под наблюдением и почему такая чувствительная и специфическая система использовалась для политической борьбы, для борьбы с политической конкуренцией, для уничтожения оппонентов", - приводит агентство слова депутата и главы комиссии Магдалены Сроки.

Она заявила, что экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский будет вызван для дачи показаний перед комиссией, пишет Bloomberg.

Агентство полагает, что это расследование может еще больше усилить напряженность между правительством Дональда Туска и президентом Анджеем Дудой, поддерживающим бывшую правящую партию Польши "Право и справедливость".