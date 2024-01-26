Байден обсудил с лидерами Египта и Катара освобождение заложников в Газе

Соединенные Штаты заявляют, что намерены добиться заключения нового соглашения по освобождению заложников

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани перспективы освобождения заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден поговорил с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, чтобы обсудить последние события в Израиле и Газе, включая усилия по освобождению всех заложников, захваченных ХАМАС", - указано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что американский лидер поговорил и с катарским эмиром, с которым обсудил те же вопросы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя на регулярном брифинге для журналистов разговоры Байдена с ближневосточными лидерами, заявил, что США намерены добиться заключения нового соглашения по освобождению заложников. "Мы продолжаем делать все возможное, чтобы способствовать заключению еще одной сделки по освобождению заложников, как мы это сделали в ноябре [2023 года]", - сказал он.