Спикер Джонсон назвал обреченными на провал нынешние договоренности по южной границе США

По его словам, Сенат Конгресса, "видимо, не может достичь соглашения"

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Проект договоренностей относительно ужесточения контроля на южной границе США в его нынешнем виде обречен на провал. Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона.

По его словам, Сенат Конгресса, "видимо, не может достичь соглашения". "Если слухи относительно предложенного проекта [договоренностей] верны, то он в любом случае обречен на провал в Палате представителей", - заявил Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Джонсон подчеркнул, что нижняя палата Конгресса отвергнет любое встречное предложение, если оно "не будет решать проблемы, созданные в результате подрывной политики администрации" президента США Джо Байдена. "Я четко дал понять, что поддерживаю губернатора штата Техас Грега Эбботта в его героических попытках защитить жителей штата и население США, и я вновь подчеркиваю, что республиканцы в Палате представителей будут категорически против любых предложений Белого дома и Сената, которые будут и далее подталкивать незаконных мигрантов к нарушению наших законов", - подчеркнул он.

Отвечая на регулярном брифинге для журналистов на вопрос, касавшийся позиции Джонсона, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу заявила, что Белый дом работает с Сенатом над урегулированием ситуации на южной границе США. "Республиканцам в Палате представителей предстоит сделать выбор, хотят ли они действительно решить проблему, как это пытается в двухпартийном формате сделать Сенат, или же они хотят помешать этому и заработать политические очки", - отметила она, подчеркнув, что сенаторы от обеих партий настроены выработать решение проблемы.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) на закрытой встрече с однопартийцами в четверг заверил, что по-прежнему стремится к достижению договоренностей с демократами о дальнейшей помощи Украине и ужесточении контроля над американо-мексиканской границей. Газета USA Today и портал Punchbowl News сообщили в среду, что бывший американский лидер Дональд Трамп убеждает сенаторов-республиканцев не поддерживать указанные договоренности. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил в четверг, что продолжает добиваться сделки. По его словам, консультации сторон продолжатся в предстоящие выходные дни.

Запрос администрации

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл.