Спикер Джонсон считает, что решение Байдена по СПГ усиливает РФ и ставит ЕС в зависимость

Решение президента США приостановить строительство новых терминалов на экспорт сжиженного природного газа возмутительно, уверен он

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) считает, что решение президента США Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) усиливает Россию и ставит Европу в зависимость от российского экспорта.

"Решение президента Байдена приостановить строительство новых экспортных терминалов СПГ возмутительно. Преклоняя колени перед активистами по борьбе с изменением климата, президент расширяет возможности России, ослабляет энергетическую безопасность США и усиливает зависимость Европы от грязного российского экспорта", - написал Джонсон на своей странице в X (ранееTwitter).

Президент США ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, этот шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.

Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство (МЭА). По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.