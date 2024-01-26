ХАМАС назвало решение суда в Гааге признанием масштабов преступлений Израиля в Газе

Официальный представитель палестинского движения Иззат ар-Ришк выступил за то, чтобы немедленно обязать израильские власти выполнять решения Международного суда

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Решение Международного суда ООН в отношении действий Израиля в Газе является признанием тяжести и масштабов преступлений, совершаемых израильскими властями в палестинском анклаве. Такое мнение высказал член политбюро, официальный представитель палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.

"Решение суда о принятии срочных мер по защите палестинцев и прекращению убийств является признанием масштабов совершенных оккупационными властями преступлений в секторе Газа, - отметил ар-Ришк, слова которого приведены в Telegram-канале ХАМАС. Рассмотрение этого дела судом в Гааге, добавил он, "важное начало в привлечении Израиля и тех, кто его поддерживает, к ответственности за геноцид в отношении палестинского народа".

Член политбюро ХАМАС выступил за то, чтобы немедленно обязать израильские власти выполнять решения Международного суда, "противодействовать любым попыткам [израильских властей] уклониться от этого и отвергать стремление администрации США обойти постановления суда в Гааге". Палестинцы, указал ар-Ришк, ожидают, что Международный суд ООН "продолжит разбирательство и судебное преследование [Израиля] за преступления, которые до сих пор продолжаются в секторе Газа и тяжесть которых не уменьшилась даже с началом работы суда".

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".