СМИ: Словения отказалась экспортировать оружие в Израиль в декабре 2023 года

Внешнеполитическое ведомство страны официально не подтвердило, но и не опровергло информацию источников Словенского агентства печати

ЛЮБЛЯНА, 26 января. /ТАСС/. Власти Словении отказались экспортировать оружие в Израиль в декабре 2023 года. С таким утверждением выступило Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на неофициальные источники.

Как указывает агентство, внешнеполитическое ведомство страны официально не подтвердило, но и не опровергло эту информацию. В МИД объяснили, что решения о выдаче разрешений подобного рода принимаются министерством обороны по согласованию с внешнеполитическим ведомством. Также неизвестно, про экспорт какого оружия шла речь, и какая компания подала заявку на его получение.

"В случае оружия и военной техники решения об индивидуальных разрешениях на экспорт принимаются министерством обороны республики, которое предварительно консультируется через специальную правительственную комиссию по экспорту оружия и военной техники с соответствующими министерствами и ведомствами правительства, включая МИД <...>", - сообщили STA во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечает агентство, из общедоступных данных министерства обороны страны известно, что Словения регулярно экспортирует оружие в Израиль. В последнем доступном отчете за 2022 год указано, что страна выдала Израилю восемь экспортных лицензий на общую сумму €217 358.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.