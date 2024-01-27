Демократы двух профильных комитетов Конгресса США поддержали продажу F-16 Турции

Председатель комитета по иностранным делам Бен Кардин при этом подверг критике Анкару за задержания журналистов и нарушения прав человека

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и старший демократ в аналогичном комитете Палаты представителей Грегори Микс (от штата Нью-Йорк) заявили в пятницу, что не будут выступать против продажи Турции американских истребителей F-16.

Кардин, как говорится в его заявлении, в свете одобрения турецким парламентом заявки Швеции на прием в Североатлантический альянс "теперь разрешит продажу истребителей F-16 Турции". "Мое одобрение запроса Турции на приобретение самолетов F-16 зависело от одобрения ею вступления Швеции в НАТО", - отметил сенатор.

Вместе с тем он подверг критике власти Турции за задержания журналистов и нарушения прав человека. По версии Кардина, есть необходимость "в более эффективном взаимодействии [с Турцией] с тем, чтобы призвать Россию к ответу" из-за проведения специальной военной операции на Украине, а также с целью "снижения градуса риторики на Ближнем Востоке".

Сенатор отметил, что "решительно и последовательно доводил свои опасения до сведения администрации [президента США] Джо Байдена". По словам Кардина, в консультациях властей США и Турции по этим вопросам есть подвижки.

В свою очередь Микс также подчеркнул, что приветствует одобрение парламентом Турции заявки Швеции. Он отметил, что "обнадежен шагами, которые Турция предприняла для снижения напряженности в Эгейском море". Микс также выступил с утверждением, что Анкара приняла меры против "незаконных потоков российского капитала". Конгрессмен уточнил, что в связи с этими решениями Анкары одобрит сделку по продаже истребителей F-16 Турции.

Решение Госдепа по F-16

Как сообщило ранее в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, Госдепартамент разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на $23 млрд.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. Предполагается, что основным подрядчиком станет компания Lockheed Martin.

Агентство Reuters 24 января сообщило, что вашингтонская администрация в письме попросила Конгресс одобрить продажу истребителей Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган увязывал вопрос одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО с принятием американским Конгрессом решения о продаже Анкаре F-16. Власти Турции запросили у США истребители F-16 и комплекты модернизации Block 70 несколько лет назад.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО. Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосование по шведской заявке.