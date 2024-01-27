Норвегия продолжит помогать Палестине через БАПОР

Представительство страны при Палестинской национальной администрации отметило, что необходимо провести расследования о связи некоторых сотрудников агентства с ХАМАС

СТОКГОЛЬМ, 27 января. /ТАСС/. Норвегия продолжит оказывать помощь Палестине через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), однако считает необходимым проведение расследования о связи некоторых сотрудников агентства с ХАМАС. Об этом говорится в сообщении представительства Норвегии при Палестинской национальной администрации в X (ранее Twitter).

"Ситуация в секторе Газа катастрофическая, и БАПОР является там самой важной гуманитарной организацией. Норвегия продолжает оказывать поддержку палестинскому народу через БАПОР. Международная поддержка Палестины необходима сейчас как никогда", - отмечается в тексте.

При этом в представительстве заявили, что сообщения о причастности сотрудников БАПОР к нападениям на Израиль 7 октября 2023 года "вызывают глубокую тревогу". "Норвегия приветствует расследование БАПОР по этому вопросу. Нам необходимо различать то, что могли сделать отдельные лица, и то, что отстаивает БАПОР. Десятки тысяч сотрудников организации в секторе Газа, на Западном Берегу и в регионе играют решающую роль в распределении помощи, спасении жизней и защите основных потребностей и прав человека", - продолжили норвежские дипломаты.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США и Канады приостановить финансирование БАПОР и заявил, что его страна проводит политику, направленную на то, чтобы агентству не нашлось места в послевоенном устройстве сектора Газа.

Эти заявления Кац сделал на фоне решений Австралии, Великобритании, Канады и США приостановить финансирование БАПОР после того, как некоторых сотрудников этой организации заподозрили в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.