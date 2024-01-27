В Латакии в результате обстрела со стороны боевиков пострадал один сирийский военный

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий получил ранения в провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Латакия. В результате снайперского огня со стороны террористов из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кара-Джалес один сирийский военнослужащий получил ранения", - заявил Кулить.

Он также добавил, что авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики.

Так, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - отметил Кулить.