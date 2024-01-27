В Мали заявили о твердом намерении реализовать программу национального примирения

Министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства переходного периода Абдулайе Диоп и посол РФ в Бамако Игорь Громыко обсудили проблемы развития и активизации сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах

ХАРАРЕ, 27 января. /ТАСС/. Переходные власти Мали полны решимости успешно осуществить начатую ими программу национального примирения в западноафриканской стране. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства переходного периода Абдулайе Диоп, принимая посла РФ в Бамако Игоря Громыко.

"Правительство переходного периода твердо в полной мере намерено реализовать инициированную им программу восстановления мира и национального единства в Мали, - цитирует министра портал Malijet. - Мы готовы приложить максимум усилий для обеспечения мира, стабильности и запуска мирного процесса в республике".

В переговорах принял участие министр по вопросам примирения, мира и национального сплочения Мали Исмаэль Ваге. Стороны, отмечает портал, обсудили насущные проблемы развития и активизации российско-малийского сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Власти Мали опубликовали указ о создании комитета для организации переговоров о национальном примирении после того, как расторгли мирное соглашение 2015 года с повстанцами-туарегами. В документе обозначены структура комитета и меры для подготовки переговоров.

Соглашение, подписанное в Алжире по итогам переговоров между повстанцами-туарегами и властями Мали, остановило боевые действия на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали. В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке участия в реализации соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли для его выполнения.