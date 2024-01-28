В Финляндии пройдут президентские выборы

На пост главы государства претендуют девять кандидатов, выдвинутых от политических партий и общественных движений

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Президентские выборы пройдут в Финляндии, в ходе них будет выбран 13-й по счету глава государства. Всего на этот пост претендуют девять кандидатов, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей.

Проголосовать на выборах смогут граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Право голоса имеют порядка 4,55 млн человек (население страны составляет 5,56 млн человек). Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Досрочное голосование состоялось 17-23 января, явка составила 44,7%.

Итоги выборов станут известны до конца дня. В случае победы одного из кандидатов инаугурация нового президента состоится 1 февраля. Если никому из кандидатов не удастся набрать больше 50% голосов, двое претендентов с наибольшими результатами выйдут во второй тур, который состоится 11 февраля.

Президента в Финляндии избирают на шестилетний срок.

Всего в выборах участвует девять кандидатов. Среди них председатель партии "Левый альянс" Ли Андерссон, генеральный директор Банка Финляндии Олли Рен, председатель партии "Движение "Сейчас" Харри Харкимо, спикер парламента Юсси Халла-ахо, еврокомиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола, бывший премьер-министр (2014-2015), член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя, а также депутат парламента, бывший глава МИД страны Пекка Хаависто.

Саули Ниинистё, действующий президент Финляндии, завершает свою работу на посту главы государства после максимально возможных двух сроков подряд.

Программы главных претендентов

Финляндия - парламентская республика. В компетенции президента страны находятся вопросы безопасности и внешней политики. Экономикой и финансами, как и всеми остальными темами, занимается исключительно правительство страны.

Предвыборная кампания Хаависто проходила под девизом "Объединенная Финляндия". Он выступает за сотрудничество с США, которое, по его мнению, усиливает безопасность страны. Касаясь конфликта на Украине, экс-глава МИД заявляет, что для мирных переговоров нужно говорить с каждым желающим, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, но, по его мнению, подходящий момент еще не наступил. Кроме того, Хаависто - сторонник дальнейшего закрытия границы Финляндии с РФ в связи с ситуацией с беженцами. Кандидат в президенты также поддержал идею лишать обладателей финского и российского паспортов гражданства Финляндии задним числом.

В свою очередь Стубб проводил свою предвыборную кампанию под девизом "Объединяющий фактор" и потратил на нее больше всех своих конкурентов - около 2 млн евро. В рекламных роликах участвовали деятели шоу-бизнеса, искусства и культуры Финляндии. С начала 2000-х Стубб поддерживает членство страны в Североатлантическом альянсе. Кроме того, по его мнению, страна должна провести саммит НАТО в 2026-м или 2027 году и стремиться к членству в СБ ООН в 2029-2030 годах. Экс-премьер рассматривает Финляндию как одного из десяти наиболее важных стратегических партнеров США, при этом считает невозможными переговоры с Россией до окончания СВО на Украине. Он, как и его основной конкурент, поддержал идею лишать обладателей финского и российского паспортов гражданства Финляндии задним числом.

До старта избирательной кампании по соцопросам более года лидировал депутат парламента, бывший глава финского МИД Хаависто. Избирателям Финляндии он также хорошо знаком по президентской гонке 2012 года, когда, набрав более 1 млн голосов, вышел во второй тур, но проиграл Ниинистё. По данным социологического опроса, проведенного в марте 2012 года по заказу газеты Helsingin Sanomat, гомосексуальность Хаависто стала второй по значимости причиной, по которой третья часть избирателей проголосовала за его конкурента.

В избирательной кампании 2024 года рейтинг Хаависто стал снижаться примерно за пять месяцев до даты голосования. Первым по популярности стал профессор Стубб, который с июня 2017 года покинул политику и ушел в банковскую сферу, а затем работал в Италии в качестве профессора и руководителя Школы транснационального управления Европейского университетского института во Флоренции.

По данным соцопросов двух главных СМИ Финляндии: газеты Helsingin sanomat и общественного вещателя Yle, проведенных в январе, Стубб неизменно лидирует, набирая до 27% голосов, у Хаависто 23%. При таком соотношении голосов неизбежен второй тур.