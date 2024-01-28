Трамп не верит, что НАТО в случае необходимости придет на помощь США

Бывший американский президент ранее заявлял, что европейские страны должны сравняться с Соединенными Штатами по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае Вашингтон не сможет продолжать помогать Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп не верит, что НАТО поможет Соединенным Штатам в случае атаки на страну.

"Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их [стран - членов Североатлантического альянса] помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь. Я знаю этих людей. Я не верю, что они бы помогли", - сказал он 27 января, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

Трамп заявлял, что европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае США не смогут продолжать помогать Киеву.