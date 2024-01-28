Трамп назвал Вашингтон "кошмарным местом убийств и преступлений"

Бывший американский президент отметил, что в случае переизбрания на пост главы государства "превратит города в маяки надежды, безопасности и красоты"

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон "кошмарным местом убийств и преступности".

"Очистим ее [столицу], отремонтируем, восстановим нашу столицу, чтобы она больше не была кошмарным местом убийств и преступности, а стала самой красивой столицей в мире", - сказал он 27 января, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

Трамп отметил, что в случае переизбрания на пост президента "превратит города в маяки надежды, безопасности и красоты".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.