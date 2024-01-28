Протестующие попытались прервать выступление Байдена на предвыборном мероприятии

Они скандировали лозунги в поддержку Палестины, а также высказались по поводу климатических изменений

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Протестующие несколько раз пытались прервать выступление президента США Джо Байдена на предвыборном мероприятии в штате Южная Каролина, где 3 февраля пройдут первичные выборы. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Спустя короткое время после начала выступления Байдена его попыталась прервать женщина, выкрикивавшая лозунги в поддержку Палестины. Охрана вывела ее из зала, в то время как сторонники Байдена пытались заглушить ее выкрики скандированием лозунгов в поддержку американского лидера. В ходе мероприятия аналогичные инциденты имели место еще несколько раз.

Как отмечают журналисты пресс-пула Белого дома, помимо протестующих в поддержку Палестины выступление американского лидера пытались прервать климатические активисты. "Объявите чрезвычайное положение в сфере климата, я боюсь за свое будущее", - выкрикнул один из них, но его также заглушили сторонники Байдена, скандировавшие лозунг: "Еще четыре года".

3 февраля в Южной Каролине пройдут первые праймериз (первичные выборы) Демократической партии с участием Байдена. Ранее праймериз состоялись в штате Нью-Гэмпшир, где имя Байдена не значилось в бюллетенях из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии (НКДП), на который он опирается в своей предвыборной кампании, и руководством Демократической партии в Нью-Гэмпшире. Тем не менее, Байден одержал на них победу в качестве кандидата, имя которого избиратели вписывают в бюллетени самостоятельно.

В ноябре 2024 года в США пройдут следующие выборы президента. 25 апреля 2023 года действующий президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.