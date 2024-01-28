28 января, 02:36

Лидер британской партии "Наследие" заявил, что Россия не враг Великобритании

Лондон. Тауэрский мост над рекой Темзой. . ТАСС / Марина Лысцева
Лондон. Тауэрский мост над рекой Темзой.
© ТАСС / Марина Лысцева

Дэвид Кёртен высказался таким образом в ответ на заявление о том, что граждане соединенного королевства должны быть готовы к нападению РФ на страны Запада

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Лидер британской социально-консервативной партии "Наследие" Дэвид Кёртен заявил в субботу на своей странице в X (ранее Twitter), что Россия не враг Великобритании.

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"Что за полная чепуха. Россия не наш враг", - написал Кёртен в ответ на сообщение телеканала GB News, в котором говорится, что Россия якобы может начать войну против стран Запада в течение шести лет, и британцы должны быть к этому готовы.

24 января начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс в ходе своего выступления на выставке бронетехники в Лондоне также заявил о необходимости "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы быть готовыми к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации. Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства морально готовиться к возможному конфликту с Россией. 

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