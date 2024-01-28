Китай обнародовал план ликвидации проказы

Согласно документу, к 2030 году в КНР не останется ни одного района с распространенностью проказы свыше 1 случая на 100 тыс. человек

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Власти Китая опубликовали всеобъемлющий план ликвидации в стране проказы. Об этом сообщило Национальное управление КНР по профилактике заболеваний и контролю за ними.

Согласно плану, к 2030 году в Китае не останется ни одного района с распространенностью проказы свыше 1 случая на 100 тыс. человек.

Китай осуществлял программу ликвидации проказы с 2011 по 2020 год и добился прогресса в устранении заболевания, отмечается в сообщении. Согласно официальным данным, число больных проказой в стране сократилось за указанный период вдвое.

Для дальнейшего снижения распространенности заболевания принят новый план на 2024-2030 годы, предусматривающий меры по всей стране, направленные на борьбу с передачей заболевания и его профилактику. В новом плане также определены основные задачи, включая выявление пациентов, целенаправленное лечение.

Проказа (лепра) - опасное инфекционное заболевание, поражающее кожу, нервную систему, конечности и внутренние органы.