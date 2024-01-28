Министр ВМС США заявил, что сроки операции против хуситов зависят от действий Ирана

Дель Торо заверил, что Вашингтон предпринимает и дипломатические усилия для обеспечения мира в регионе

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. США продолжат наносить удары по позициям мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), сроки операции зависят от действий Ирана, который оказывает помощь хуситам. Об этом заявил министр ВМС Соединенных Штатов Карлос Дель Торо в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Вероятно, нам следует спросить Иран, [как долго продлится операция]. Они продолжают финансово поддерживать хуситов и поставлять им оружие, - сказал он. - Я надеюсь и ожидаю, что это не будет длиться неопределенное количество времени". Дель Торо заверил, что США предпринимают и дипломатические усилия для обеспечения мира в регионе.

Министр подтвердил, что Вашингтон выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств, однако радикальное движение ХАМАС не должно остаться у власти в Газе. "Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что мы должны вершить справедливость в отношении ХАМАС и при этом предоставлять гуманитарную помощь палестинцам", - сказал он.