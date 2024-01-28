ЦАХАЛ заявил о задержании на Западном берегу 10 подозреваемых в терроризме

Как отметили в пресс-службе, одно задержание сопровождалось перестрелкой

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан 10 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, службы общей безопасности и пограничной полиции задержали этой ночью 10 разыскиваемых лиц по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, одно задержание сопровождалось перестрелкой, с израильской стороны сообщений о пострадавших не поступало. Все задержанные переданы службам безопасности для дальнейшего расследования.

По данным пресс-службы, в общей сложности за время военной операции, начавшейся в ответ на нападение вооруженных сторонников ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, на Западном берегу военными задержаны более 2,9 тыс. разыскиваемых лиц, свыше 1,3 тыс. из них подозреваются в связях с радикальным палестинским движением.