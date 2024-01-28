В Кишиневе заявили, что переговоры по Приднестровью заморожены на период СВО на Украине

Неформальные дискуссии между посредниками продолжаются, уточнил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян считает, что возобновление полноценных переговоров по приднестровскому вопросу в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) возможно после урегулирования ситуации на Украине.

"Пока отношения между Киевом и Москвой будут такими, какие они есть, мы не можем говорить о размораживании этого переговорного формата, который официально не отменен, а заморожен", - сказал вице-премьер в интервью Radio Moldova. Ранее он сообщил, что все участники формата "пять плюс два" присутствуют на двусторонних встречах между переговорщиками от Молдавии и Приднестровья, которые периодически проходят. Неформальные дискуссии между посредниками продолжаются, уточнил он.

Последняя официальная встреча в формате "пять плюс два" прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским.

Представители Приднестровья настаивают не безоговорочном возобновлении переговоров в расширенном формате и обвиняют Кишинев в нарушении договоренностей. Ранее миссия ОБСЕ в Молдавии также признала, что пауза в диалоге стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.