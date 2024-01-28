Парламент Северной Македонии утвердил состав технического правительства

Экс-спикер Талат Джафери отметил, что основной задачей правительства является "проведение очередных президентских выборов 24 апреля и парламентских выборов 8 мая на справедливой и демократической основе"

БЕЛГРАД, 28 января. /ТАСС/. Парламент Северной Македонии в ходе очередного заседания утвердил технический состав правительства во главе с экс-спикером Талатом Джафери для подготовки к предстоящим выборам. Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале ведомства.

Парламент республики 65 голосами "за" и 3 "против" проголосовал за техническое правительство во главе с албанцем Джафери. На заседании присутствовали 111 народных избранников. Депутаты крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства) воздержались от голосования и покинули зал заседания перед началом процедуры.

"Для меня нет разницы, будет ли правительство сформировано на 1 или на 100 дней. Я отношусь к этому долгу, доверию и чести с чрезвычайной ответственностью, и буду подходить к этому так, как я действовал на каждом этапе и во время каждого вызова, который возникал передо мной в моей профессиональной и личной жизни. Я хочу заверить вас, что ни в какой момент я не позволю нам отклониться от того, что значит быть функциональным и надежным институтом для граждан и институтом с четкими компетенциями", - отметил Джафери, добавив, что основной задачей правительства является "проведение очередных президентских выборов 24 апреля и парламентских выборов 8 мая на справедливой и демократической основе".

25 января премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски и спикер парламента Талат Джафери подали в отставку для формирования технического правительства и подготовки парламентских выборов. В соответствии с соглашением между двумя крупнейшими партиями правящей коалиции, "Социал-демократическим союзом Македонии" (СДСМ) и "Демократическим союзом за интеграцию", спикер Джафери сменил лидера СДСМ Ковачевски на посту премьера.

Парламентские выборы в Северной Македонии состоятся 8 мая, на ту же дату запланирован и второй тур президентских выборов, которые пройдут 24 апреля.