МИД Ирана осудил приостановку рядом западных стран финансирования БАПОР

Глава ведомства Насер Канани Чафи добавил, что обвинения Израиля свидетельствуют о "бесчеловечной политике этого режима против палестинского народа"

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи осудил действия некоторых западных стран, которые приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Представитель МИД назвал достойными сожаления действия девяти преимущественно западных стран, которые прекратили [финансовую] поддержку БАПОР, используя в качестве предлога обвинения, выдвинутые сионистским режимом (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) в адрес сотрудников гуманитарного агентства", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Канани Чафи добавил, что обвинения Израиля в том, что некоторые сотрудники БАПОР причастны к атаке радикального палестинского движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года, свидетельствуют о "бесчеловечной политике этого режима против палестинского народа". Он считает, что таким образом Израиль намерен оправдать ограничительные меры против международных гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Представитель МИД Ирана отметил, что странам, приостановившим финансирование БАПОР, следовало бы прекратить поставлять вооружения Израилю. Тегеран, добавил он, призывает все свободолюбивые страны, особенно исламские, приложить все усилия для удовлетворения потребностей палестинского народа.

26 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон приостановил выделение финансирования БАПОР в связи с подозрениями относительно связей некоторых сотрудников этой организации с ХАМАС. В заявлении Миллера указывалось, что "США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября". Аналогичное решение, в частности, приняли Великобритания, Германия, Канада, Италия и Франция.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить ряд сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. 27 января глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что еврейское государство приветствует решения ряда западных стран приостановить финансирование БАПОР и стремится к тому, чтобы деятельность этой организации в секторе Газа в будущем полностью прекратилась.