Сенатор-республиканец уверен в достижении договоренности с Белым домом по мерам на границе

Джеймс Лэнкфорд отметил, что инициатива сенаторов призвана сократить количество нелегальных пересечений американо-мексиканской границы, которое за последние годы выросло до беспрецедентного уровня

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Республиканцы Сената Конгресса США и Белый дом достигнут окончательной договоренности по ужесточению мер на американо-мексиканской границе в ближайшее время. Уверенность в этом высказал в интервью телекомпании CBS сенатор Джеймс Лэнкфорд (от штата Оклахома), который представляет республиканцев на консультациях с демократами и чиновниками администрации.

Его попросили прокомментировать информацию, согласно которой республиканцы близки к заключению договоренности с демократами и Белым домом, предусматривающей ужесточение контроля на южной границе страны. Детали законопроекта, как ожидаются, будут представлены уже на следующей неделе. "Я весьма позитивно отношусь к этому, потому что даже первые отзывы были хорошими", - сказал Лэнкфорд, отметив, однако, что у него пока нет точных данных о том, кто из его однопартийцев намерен поддержать законопроект.

Он рассказал, что сенаторы работают над "последними аспектами" компромисса с Белым домом по обеспечению безопасности границы. Их инициатива призвана сократить количество нелегальных пересечений американо-мексиканской границы, которое за последние годы выросло до беспрецедентного уровня. "Ключевым шагом" станет окончательная доработка и публикация текста соглашения, чтобы сенаторы могли сами ознакомиться с формулировками, подчеркнул Лэнкфорд. Ожидается, что договоренности предоставят исполнительной власти право приостанавливать рассмотрение запросов о предоставлении убежища во время резкого увеличения потока мигрантов. Будут также повышены требования к просителям убежища, расширены полномочия по ускоренной депортации.

Однако соглашение уже столкнулось с препятствиями в контролируемой республиканцами Палате представителей Конгресса, где некоторые выступают за более радикальное ужесточение политики безопасности границ. При этом экс-президент США Дональд Трамп, к которому прислушиваются многие республиканцы, выступил против предлагаемых Белым домом и демократами договоренностей. Тем не менее Лэнкфорд сказал, что с нетерпением ждет, когда бывший глава государства увидит окончательный вариант соглашения. Сенатор отметил, что законопроект предоставит президенту новые полномочия, которыми Трамп сможет воспользоваться, если одержит победу на ноябрьских выборах. "Если он станет президентом, это были бы новые полномочия, о которых он уже просил, когда занимал пост президента", - подчеркнул Лэнкфорд.

Импичмент из-за ситуации на границе

В связи с ситуацией на границе в воскресенье республиканцы представили статьи импичмента в отношении министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса, обвинив его в резком увеличении числа нелегальных пересечений границы, а также бездействии на фоне распространения синтетического опиоида фентанила в США. Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей рассмотрит статьи об импичменте во вторник, 30 января, а спикер нижней палаты законодательного органа Майк Джонсон пообещал, что голосование состоится "как можно скорее" после этого. Демократы раскритиковали это намерение, заявив, что республиканцы не смогли доказать, что Майоркас совершил какие-либо преступления. В ноябре 2023 года Палата представителей уже голосовала против рассмотрения вопроса об импичменте этого министра.

Увязка границы и помощи Украине

Республиканцы в Конгрессе увязывают ужесточение контроля на границе США и Мексики с выделением средств на несколько других нужд, включая помощь Украине.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целая группа республиканцев в Палате представителей и Сенате выступала в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.