В Израиле назвали конструктивной встречу по Газе в Европе

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху отметили, что сохраняются серьезные расхождения

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Встреча с участием глав разведок Египта, Израиля, США и премьер-министра Катара в Европе по ситуации в секторе Газа была конструктивной, хотя сохраняются серьезные расхождения. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Встреча была конструктивной", - говорится в заявлении. "Остаются значительные расхождения, которые стороны продолжат обсуждать в ходе дополнительных встреч на предстоящей неделе", - добавили в канцелярии.