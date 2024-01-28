Губернатор Флориды заявил, что Байден превратил войска США в легкую добычу для врагов

Рон Десантис отметил, что президент Соединенных Штатов позволяет "врагам безнаказанно атаковать их"

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена позволяет врагам безнаказанно атаковать американские войска. Такое мнение выразил губернатор штата Флорида Рон Десантис.

"Джо Байден превратил наши войска в легкую добычу и позволяет нашим врагам безнаказанно атаковать их. Слабость Байдена - это гибель наших военных", - написал Десантис на странице в X.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". Как уточнило Центральное командование Вооруженных сил США, пострадали 25 военнослужащих.

Позже иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.