СМИ: в секторе Газа вследствие ударов Израиля по домам погибли 40 человек

Также был атакован лагерь беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава, сообщает Al Jazeera

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек погибли в результате ударов Израиля по жилым домам в городе Газа и лагере беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее он проинформировал, что число жертв обстрела лагеря Нусейрат увеличилось до 23. Подробности не приводятся.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. По данным Минздрава сектора Газа, число жертв в анклаве с 7 октября в результате израильских ударов превысило 26,4 тысячи, ранения получили более 65 тысяч человек.