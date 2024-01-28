Трамп заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны

Бывший американский президент выразил такое мнение, комментируя атаку на базу США на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Мир находится на грани третьей мировой войны. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп после атаки на американскую базу на Ближнем Востоке.

"Это нападение никогда бы не произошло, если президентом был бы я, не было ни малейшего шанса [на это]. Точно так же, как не произошло атаки поддерживаемым Ираном ХАМАС на Израиль, конфликта на Украине <...>. Мы находимся на грани третьей мировой войны", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". Как уточнило Центральное командование ВС США, пострадали 25 военнослужащих.

Позже иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.