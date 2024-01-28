Джеймс Ставридис отметил, что Киев, вероятно, вступит в НАТО после завершения конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться по завершении президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Такое мнение выразил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Я думаю, что ближе к концу этого года, возможно, после выборов в США перед нами откроется окно для проведения переговоров", - сказал он в эфире нью-йоркской радиостанции WABC 770.

По словам Ставридиса, конфликт, скорее всего, завершится по сценарию Корейской войны. "Это означает, что Россия, вероятно, по-прежнему будет контролировать часть Украины и Крым", - отметил он. "В то же время я прогнозирую вступление Украины в НАТО. На мой взгляд, в текущем году контуры соглашения на этот счет, возможно, станут более отчетливыми", - сообщил бывший военачальник.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.