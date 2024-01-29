Сийярто обсудит с Кулебой в Ужгороде возможность встречи президентов Венгрии и Украины

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш ранее заявлял, что Будапешт никогда не уклонялся от встречи лидеров двух государств

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента Андреем Ермаком, чтобы обсудить весь спектр вопросов отношений между двумя странами. Как сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, на переговорах, которые состоятся в Ужгороде (Закарпатская область Украины), будет рассматриваться возможность встречи президентов Виктора Орбана и Владимира Зеленского.

"По нашему мнению, такая встреча будет иметь смысл лишь в том случае, если она принесет результаты, и к ней надо подготовиться", - сказал Сийярто журналистам 11 января. Позже он подтвердил, что намерен обсудить в Ужгороде "наиболее важные двусторонние вопросы, в частности вопрос о правах венгерской национальной общины в Закарпатье, которые были отняты у нее в прошлом, а также долгосрочное развитие отношений между двумя странами".

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил журналистам 18 января, что Будапешт никогда не уклонялся от встречи лидеров двух государств, но она состоится только в том случае, если сможет принести конкретные результаты, в том числе в деле мирного урегулирования украинского конфликта и возвращения прав венгерскому меньшинству в Закарпатье.

Контакты Орбана с Зеленским

За последние два года у Орбана не было ни одной полноценной встречи с Зеленским, и, в отличие от лидеров других стран Евросоюза, он ни разу за это время не посещал Киев. Однажды они обменялись несколькими фразами на саммите ЕС в Брюсселе, куда в качестве гостя приезжал украинский президент, а 10 декабря кратко переговорили в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Там Орбан получил приглашение приехать в Киев.

На пресс-конференции по итогам года 21 декабря венгерский премьер утвердительно ответил на вопрос, принял ли он это приглашение, но добавил, что встреча с Зеленским должна быть подготовлена. Он уточнил, что заняться этим поручено министрам иностранных дел Венгрии и Украины, однако пока не решено, когда может состояться такая встреча.

Требования Венгрии

Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и предупреждает, что в противном случае не поддержит стремление Украины к евроинтеграции. 8 декабря Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену нескольких языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Правительство Венгрии заявило, что изучит этот документ и посмотрит, как он будет выполняться на практике. В целом Будапешт достаточно скептически отреагировал на попытки Киева исправить ситуацию, напомнив, что за последние восемь лет правам венгерской общины в Закарпатье был нанесен слишком большой ущерб.

23 января украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что с Венгрией и Румынией достигнута договоренность о проведении мониторинга за соблюдением закона о правах нацменьшинств в местах компактного проживания на Украине венгров и румын. Украинские власти приступили к разработке нормативно-правовых актов, необходимых для выполнения нового закона.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что заинтересовано в нормализации отношений с Украиной, но не изменит свой подход к украинскому конфликту. Будапешт отказался поставлять вооружения Киеву и выступил против расширения ему военной помощи за счет бюджета и кредитов Евросоюза.

Кроме того, Венгрия требует от Украины гарантий того, что венгерские компании не попадут в украинский список "международных спонсоров войны", как это произошло с банком OTP. Будапешт напрямую увязывает этот вопрос с выделением на военную помощь Украине очередного транша в €500 млн из Европейского фонда мира.

Вопросы оказания финансовой и военной помощи Киеву будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля, и в связи с этим переговоры в Ужгороде приобретают дополнительное важное значение.

Угрозы в адрес Сийярто

Накануне встречи в Закарпатье неизвестные украинские лица выступили с угрозами в адрес главы венгерского МИД, но он заявил, что все равно отправится на переговоры. Как рассказал Сийярто журналистам 23 января, "через венгерское посольство в Киеве поступили смертельные угрозы из украинских источников". По его словам, это явно было сделано для того, чтобы помешать проведению встречи в Ужгороде.

Как стало известно интернет-изданию Index, посольство Венгрии в Киеве получило послание на украинском языке. Его авторы заявили, что "ненавидят венгерское правительство", готовят Сийярто "взрывной прием", от которого его не спасет даже бронепоезд, и посоветовали ему подобрать себе "гроб подходящего размера".

"Украинские власти заверили, что будут приняты самые строгие меры безопасности, чтобы гарантировать проведение встречи", - сообщил министр. Он отметил, что венгерские спецслужбы находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами в целях обеспечения безопасности переговоров в Ужгороде.