В Таиланде Дни московского кино откроются премьерным показом фильма "Вызов"

Представленные в программе фестиваля картины будут доступны в кинопрокате королевства с февраля по апрель

БАНГКОК, 29 января. /ТАСС/. Дни московского кино в Таиланде открываются премьерным показом фильма "Вызов", который состоится в перекрестный год культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом. Фестиваль организован при поддержке департамента культуры правительства Москвы, столичного Агентства креативных индустрий и Агентства креативной экономики Таиланда и проводится в рамках Недели дизайна в Бангкоке.

Как отмечают организаторы, российское кино впервые в истории выйдет в широкий прокат крупнейшей таиландской сети кинотеатров SF Cinema. Помимо "Вызова" таиландская публика сможет также посмотреть такие российские ленты, как "Сердце Пармы", "Либерея: охотники за сокровищами", "Конек-Горбунок" и "Обратимая реальность". Перед премьерой "Вызова", съемки которого в том числе проходили на Международной космической станции, состоится открытая онлайн-дискуссия с участием российского космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, отправившегося на орбитальную станцию вместе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для работы над картиной.

"Москва продолжает завоевывать позиции мирового лидера в области киноиндустрии. Согласно мировым рейтингам, входя в тройку городов по уровню развития инфраструктуры, Москва также становится одним из мировых центров кинопроизводства и заметным экспортером контента. В течение последнего десятилетия город активно развивался как экспортер всех видов контента, чему способствовали международные амбиции производителей, появление новых крупных компаний и растущая государственная поддержка. За последние годы количество контента высокого уровня резко возросло. Теперь Москва также становится центром притяжения благодаря своим уникальным съемочным площадкам и инновационным кинокомплексам полного цикла, которые предлагают помещения для съемок и всех других видов услуг в области кинопроизводства", - сказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

В рамках фестиваля 30 января состоятся деловые встречи с участием более 50 таиландских и российских компаний киноиндустрии. "Одной из основных функций нашего агентства является оказание широкой поддержки креативным индустриям Москвы, а это значит, что нам необходимо создать инфраструктуру и все возможности для работы над креативными продуктами. В Москве мир кино развивается очень быстро: сейчас в городе доступно более 160 тыс. кв. м кинозалов, и мы ожидаем, что к 2028 году их будет 500 тыс. Кроме того, чтобы сделать процессы производства фильмов в Москве понятными и простыми для всех партнеров, в том числе международных, мы разработали специальную многоязычную онлайн-платформу, где вы можете находить и бронировать локации, искать партнеров, актеров и персонал", - отметила директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Представленные в программе Дней московского кино картины будут доступны в таиландском кинопрокате с февраля по апрель.