Al Jazeera: число раненых при ударе по базе США на Ближнем Востоке возросло до 34

По данным телеканала, Вашингтон "работает над выявлением вооруженной группировки", которая совершила эту атаку

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Число пострадавших при атаке на одну из ближневосточных военных баз США увеличилось до 34. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского военного чиновника.

"Число раненых в результате нападения на наши силы в Иордании возросло до 34", - сказал он. По словам другого источника телеканала, Вашингтон "работает над выявлением вооруженной группировки", которая совершила эту атаку.

Пресс-служба Белого дома ранее опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". По словам лидера США, нападение было "совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке".

Как уточнило Центральное командование Вооруженных сил США, пострадали 25 военнослужащих. Телеканал CNN отметил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа это первый случай гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке в результате атаки.

В свою очередь иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.