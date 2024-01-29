КНДР сообщила об успешном проведении испытательного запуска крылатых ракет с подлодки

Они находились в полете около двух часов, следует из сообщения ЦТАК

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. КНДР провела 28 января успешный испытательный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытаниями руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Отмечается, что ракеты точно поразили условные цели. При этом они находились в полете около двух часов. "Испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имел отношения к ситуации в регионе. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытаний", - говорится в сообщении ЦТАК. Других деталей не приводится.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея проинформировал 28 января, что КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья в направлении Японского моря.

В марте 2023 года КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" и "Хвасаль-2" с опытными боеголовками, имитирующими ядерный заряд. Предполагается, что на них можно устанавливать тактическую ядерную боеголовку "Хвасан-31". Агентство Yonhap не исключает, что число 31 в названии "Пульхвасаль-3-31" означает возможность установки именно этой боеголовки.

Как сообщило ЦТАК, КНДР 24 января осуществила первое испытание стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31". Запуск таких ракет, в отличие от баллистических, не считается нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.