Япония приостановила финансирование БАПОР

Причиной стали сообщения о причастности сотрудников агентства к нападению ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Япония решила приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне сообщений о причастности его сотрудников к нападению группировки ХАМАС на израильские города 7 октября 2023 года. Об этом говорится в заявлении японского министерства иностранных дел.

"Япония крайне обеспокоена предполагаемой причастностью сотрудников БАПОР к террористическому нападению на Израиль 7 октября прошлого года, - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. - В ответ на это мы решили приостановить дополнительное финансирование агентства, пока БАПОР проводит расследование и готовит ответ на соответствующие обвинения".

Ранее некоторые страны, включая Великобританию, Канаду, США и ФРГ, также объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить несколько сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.