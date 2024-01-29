СМИ: израильские ВВС совершили 14 авианалетов на южные районы Ливана

По данным портала Lebanon 24, ранения получили пять мирных жителей

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Армия Израиля увеличила интенсивность воздушных и артиллерийских ударов по форпостам вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана.

Как сообщил новостной портал Lebanon 24, истребители и беспилотники израильских ВВС совершили за сутки 14 авианалетов на ливанскую территорию. В результате были разрушены 11 домов, еще 27 причинен материальный ущерб. Артиллерия выпустила 28 января не менее 150 снарядов по приграничным районам Ливана, под обстрел попали 25 населенных пунктов.

"Хезболлах" признала, что потеряла за сутки трех бойцов. Среди мирных жителей ранения получили пять человек.

По данным Lebanon 24, жертвами израильских налетов и обстрелов с начала военной эскалации на юге Ливана в октябре прошлого года стали 39 мирных жителей, формирования "Хезболлах" потеряли 171 бойца.

Ранее шиитские формирования сообщили в своем телеграм-канале, что провели восемь операций против израильских войск. "Позиции противника подверглись ракетно-минометным ударам в поселениях Метула, Рамим и Ханита, - отмечалось в сводке. - Были обстреляны скопления вражеских сил возле казарм в Биркет-Рише, Рагебе, Телль-Шааре и Яре, а также на артиллерийской базе Хирбет-Маер". Как утверждается, в рядах израильских военнослужащих есть потери, их численность не уточняется.