В Конгрессе заявили об угрозе нацбезопасности США из-за доктрины умиротворения

Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс отметил, что слабость, проявляемая нынешней администрацией Соединенных Штатов, поощряет врагов

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Проводимая президентом США Джо Байденом политика умиротворения угрожает национальной безопасности страны. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье письменном заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Майка Роджерса (республиканец, от штата Алабама), который прокомментировал нападение на базу ВС США на сирийско-иорданской границе.

"Страх президента Байдена перед эскалацией перерос в доктрину умиротворения. Слабость, проявляемая нынешней администрацией, поощряет наших врагов. Нападения на наших военнослужащих, союзников и интересы будут продолжаться до тех пор, пока нынешний президент не продемонстрирует сильное лидерство и не вселит страх в наших врагов. К сожалению, я думаю, что этот день не наступит до тех пор, пока не появится новое руководство", - подчеркнул конгрессмен.

"Представление о том, что умиротворение приведет к более эффективным действиям государств и террористических группировок, в корне неверно. Последствия американской слабости на мировой арене проявляются в полной мере", - добавил Роджерс. В пример он привел действия России, Ирана, Китая и КНДР. "Наши противники стремятся вытеснить американское лидерство - полумеры и умиротворение прямо вписываются в их план. Настоящее лидерство требует реальных действий", - считает председатель комитета.

"Сегодняшний день - это болезненное напоминание о том, что когда политика умиротворения терпит крах, в конечном счете расплачиваются наши военнослужащие. Американцы заслуживают лучшего руководства", - заключил он.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли трое американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".

Как проинформировал телеканал Al Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских военных, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы. По его сведениям, они сейчас выясняют, почему зенитные средства ПВО, установленные на базе в Эт-Танфе, не смогли воспрепятствовать нападению беспилотников. Согласно данным движения "Исламское сопротивление Ирака", с октября 2023 года, когда началась военная эскалация на Ближнем Востоке, объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 175 раз.