СМИ: военная техника Израиля разрушает инфраструктуру палестинского Дженина

По данным телеканала Al Mayadeen, подразделения армии еврейского государства ведут интенсивные уличные бои с силами сопротивляющимися палестинцами

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Израильские войска, штурмующие палестинский город Дженин на Западном берегу реки Иордан, разрушают местную инфраструктуру тяжелой военной техникой и бульдозерами. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, подразделения армии Израиля ведут там интенсивные уличные бои с силами палестинского сопротивления.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу Иордана.