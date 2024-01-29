CNN: Израиль поделился с США данными о сотрудниках БАПОР и их возможных связях с ХАМАС

Как сообщает телеканал, вся переданная информация была получения из компьютеров и документов радикального движения

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Израиль поделился с США разведданными о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которых обвиняют в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильских чиновников.

"Мы дали им [США] конкретные имена и указали, с какими организациями они связаны <...> и что именно они делали 7 октября [2023 года]. Мы показали им, что у нас есть надежные разведданные из разных источников", - приводит телеканал слова чиновника.

По словам источника, эта информация была получена из компьютеров и документов ХАМАС, конфискованных во время операций в секторе Газа, а также во время допросов задержанных Израилем боевиков палестинского движения.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью прошлого года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ранее, что всемирная организация принимает срочные меры после подобных обвинений. При этом генсек указал, что 2 млн гражданских лиц в секторе Газа зависят от критически важной помощи со стороны БАПОР, поэтому операции агентства должны продолжаться.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.